L’INTERNATIONAL BRIVE TATTOO EXPO

16 Avenue Jacques et Bernadette Chirac Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-03

THÈME 2026 AMERICAN DREAM

Après deux premières éditions intenses, l’International Brive Tattoo Expo revient à Brive avec un thème fort l’American Dream, entre liberté, routes infinies, icônes mythiques et grandes contradictions.

Et cette année, on voit encore plus grand Animations exceptionnelles, Concerts live tout au long du week-end, U.S. Bike & Car Show motos, caisses américaines et ambiance 100% US

Et bien sûr… plein de surprises à découvrir sur place !

Les inscriptions sont ouvertes

– Pour les tatoueur·se·s et commerçant·e·s, contactez-nous à brivetattooexpo@gmail.co .

16 Avenue Jacques et Bernadette Chirac Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 21 26 17 tattooshopbrive@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’INTERNATIONAL BRIVE TATTOO EXPO

L’événement L’INTERNATIONAL BRIVE TATTOO EXPO Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-02-28 par Brive Tourisme