L’INTRIGUE DES PASSAGES COUVERTS – PASSAGES COUVERTS Paris

VISITES SPECTACLES – L’INTRIGUE DES PASSAGES COUVERTS Durée : 01h45 / Âge : Dès 08 ans. VISITES INSOLITE DES PASSAGES COUVERTSVivez une expérience inoubliable avec une visite théâtralisée des Passages Couverts de Paris !LE CONCEPT -Plongez dans une aventure touristique captivante où des comédiens vous guideront à travers le quartier mythique des Passages Couverts. Au fil d’un véritable scénario, vous (re)découvrirez les monuments iconiques et les anecdotes historiques du quartier. Préparez-vous à une vivre une visite insolite inoubliable !LE SCÉNARIO – Jean-Jacques de la Tour, célèbre guide touristique, enquête sur Nathaniel de Cantaussel, un homme assassiné dans le Passage Jouffroy en 1870. Ce crime n’a jamais été élucidé. Jean-Jacques demandera votre aide pour faire la lumière sur cette affaire ! En chemin, vous croiserez plusieurs de personnages légendaires du quartier comme la sulfureuse Mademoiselle Éclaircie, Blaise la canaille ou la mystérieuse comédienne du théâtre des Variétés.LES ATOUTS DE CETTE VISITE – • Une immersion totale grâce à des comédiens qui favorisent la participation.• Une découverte culturelle unique qui permet de s’amuser tout en se cultivant.• Un moment convivial, pour une activité destinée à toute la famille.

PASSAGES COUVERTS CULTIVAL – 42 RUE DES JEUNEURS 75002 Paris 75