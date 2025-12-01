L’intrigue du lutin maladroit Jeu d’énigme pour Noël

11 Cours Maréchal Foch Dax Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-01

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-01

Un jeu d’énigme à l’Office de Tourisme du Grand Dax, du 1er au 23 décembre (lors des heures d’ouverture au public).

Chaque année avant la tournée de cadeaux, les lutins préparent pour le Père Noël une fournée de ses gâteaux préférés. Le secret ? Une recette magique transmise de lutin en lutin depuis la nuit des temps. Mais cette année, catastrophe ! Dans un tourbillon de maladresse, un lutin trébuche sur ses chaussons pointus et la préparation se renverse sur la précieuse recette. Sans ses petits gâteaux, le Père Noël risque de perdre toute sa bonne humeur… et personne ne souhaite voir le vieil homme inconsolable à quelques jours du 24 décembre ! Les lutins, affolés, tentent de retrouver la recette. Retrouve le nom de la recette et pars à la recherche des ingrédients égarés pour aider cette joyeuse bande de lutins à sauver Noël. Vite, la grande nuit approche ! .

11 Cours Maréchal Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86 info@dax-tourisme.com

English : L’intrigue du lutin maladroit Jeu d’énigme pour Noël

German : L’intrigue du lutin maladroit Jeu d’énigme pour Noël

Italiano :

Espanol : L’intrigue du lutin maladroit Jeu d’énigme pour Noël

L’événement L’intrigue du lutin maladroit Jeu d’énigme pour Noël Dax a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Grand Dax