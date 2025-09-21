L’intrusion d’un musée dans un château Musée Picasso Antibes

Réservation obligatoire, au moins 48 heures à l’avance sur http://antibes.fr/musees/activites

Le château Grimaldi se dresse au cœur du Vieil Antibes depuis des siècles. Tour à tour résidence épiscopale, seigneuriale, puis demeure du gouverneur du Roi, il abrita différentes administrations jusqu’au début du XXe siècle. Il y a un siècle, en 1924, germa l’idée d’en faire un musée. Mais comment opérer une telle métamorphose sans compromettre l’âme de ce lieu ? Comment réussir « l’intrusion d’un musée dans un château » ?

Picasso a séjourné à Antibes et installé son atelier dans le château – de septembre à novembre 1946, Il y a laissé de nombreux peintures et dessins. En décembre 1966, le château Grimaldi est devenu le musée Picasso.

