L’inutile beauté d’après une nouvelle de Guy de Maupassant

Caveau de Culles les Roches Culles-les-Roches Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Cette adaptation contemporaine de la nouvelle L’Inutile beauté nous permet d’aborder un sujet encore d’actualité plus d’un siècle plus tard la condition des femmes et la place que les hommes leur réservent… Un récit burlesque, émouvant, sensuel qui vous fera voir Maupassant sous un jour nouveau !

Mise en scène , jeux et chants Olivier Clerc

Guitare électrique Paul Lecomte .

Caveau de Culles les Roches Culles-les-Roches 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 26 30 46 bibliosaintboil@gmail.com

English :

German : L’inutile beauté d’après une nouvelle de Guy de Maupassant

Italiano :

Espanol :

L’événement L’inutile beauté d’après une nouvelle de Guy de Maupassant Culles-les-Roches a été mis à jour le 2025-10-29 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II