L’inutile beauté d’après une nouvelle de Guy de Maupassant Culles-les-Roches

L’inutile beauté d’après une nouvelle de Guy de Maupassant
Cette adaptation contemporaine de la nouvelle L’Inutile beauté nous permet d’aborder un sujet encore d’actualité plus d’un siècle plus tard la condition des femmes et la place que les hommes leur réservent… Un récit burlesque, émouvant, sensuel qui vous fera voir Maupassant sous un jour nouveau !
Mise en scène , jeux et chants Olivier Clerc
Guitare électrique Paul Lecomte .
Caveau de Culles les Roches Culles-les-Roches 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 26 30 46 bibliosaintboil@gmail.com
