Coray

Linux install party

Espace Cyber Coray Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 13:30:00

fin : 2026-04-11 17:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Et si c’était le bon moment pour découvrir Linux et l’univers du logiciel libre ?

La Communauté de communes de Haute Cornouaille vous donne rendez-vous pour une nouvelle Linux Install Party, gratuite et ouverte à tous, le samedi 11 avril 2026, de 13h30 à 17h00, à la Médiathèque Pors Clos Coray.

Durant cet après-midi, chacun pourra venir échanger autour de #Linux, découvrir un autre usage de l’informatique, poser ses questions, être accompagné dans ses premiers pas ou aller plus loin avec l’aide de passionnés et spécialistes du libre.

Que vous soyez simplement curieux, en réflexion pour quitter certains logiciels propriétaires, ou déjà sensible aux valeurs du libre, cet événement est l’occasion de découvrir un univers fondé sur le partage des connaissances, la liberté d’utilisation, la transparence et l’entraide.

Vous avez un ancien ordinateur qui dort dans un coin ? Apportez-le ! Cette rencontre peut aussi être l’occasion de lui offrir une seconde jeunesse grâce à Linux, avec un système souvent mieux adapté à des machines plus anciennes et toujours très efficace pour les usages du quotidien.

Organisée par la CCHC, en présence des passionnés de Linux Quimper.

Entrée libre et gratuite

Samedi 11 avril 2026

De 13h30 à 17h00

Médiathèque Pors Clos, Coray .

Espace Cyber Coray 29370 Finistère Bretagne +33 2 98 73 25 36

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English : Linux install party

L’événement Linux install party Coray a été mis à jour le 2026-04-02 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou