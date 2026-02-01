Linux Install Party

14 Rue du Commerce Thiron-Gardais Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 14:00:00

fin : 2026-02-21 17:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Prolongez la vie de votre ordinateur.

Prolongez la vie de votre ordinateur.

Votre ordinateur devient trop lent ?

Comment prolonger sa durée de vie sans se ruiner ?

Venez découvrir un système léger et sécurisé Linux.

Avec la Boite Outils, on vous aidera à l’installer s’il vous convient.

Pensez à faire vos sauvegardes avant de venir !

Venez avec votre ordinateur. .

14 Rue du Commerce Thiron-Gardais 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 55 62 19 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Extend the life of your computer.

L’événement Linux Install Party Thiron-Gardais a été mis à jour le 2026-02-06 par OTs DU PERCHE