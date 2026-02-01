Linux Install Party Thiron-Gardais
Linux Install Party Thiron-Gardais samedi 21 février 2026.
Linux Install Party
14 Rue du Commerce Thiron-Gardais Eure-et-Loir
Début : 2026-02-21 14:00:00
fin : 2026-02-21 17:00:00
2026-02-21
Prolongez la vie de votre ordinateur.
Votre ordinateur devient trop lent ?
Comment prolonger sa durée de vie sans se ruiner ?
Venez découvrir un système léger et sécurisé Linux.
Avec la Boite Outils, on vous aidera à l’installer s’il vous convient.
Pensez à faire vos sauvegardes avant de venir !
Venez avec votre ordinateur. .
14 Rue du Commerce Thiron-Gardais 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 55 62 19 01
English :
Extend the life of your computer.
