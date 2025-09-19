L’invention d’une écriture. Le plancher de Jeannot et les oeuvres de […] Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne Paris

L’invention d’une écriture. Le plancher de Jeannot et les oeuvres de […] Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne Paris vendredi 19 septembre 2025.

L’exposition propose une mise en regard du Plancher de Jeannot avec des œuvres d’art contemporain des années 1950-2000; regroupées par quatre thématiques : Glyphes, trames, lettres, mots et écritures • « La lettre volée » • La mise en œuvre du subjectile • La Maison. © MAHHSA



La bibliothèque Glacière-Tsvetaïeva, en partenariat avec le Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne, vous invite à découvrir la suite de l’exposition le plancher de Jeannot, à l’occasion des Journées du Patrimoine 2025.

Le vendredi 19 septembre 2025

de 15h00 à 16h15

gratuit

RDV à 14h45 à l’entrée de la bibliothèque ou à 15h devant l’entrée principale, 1 rue Cabanis

Public adultes.

Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne 1 rue Cabanis 75014 Paris

https://musee.mahhsa.fr/ +33145895547 bibliotheque.glaciere@paris.fr