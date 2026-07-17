L’invisible couleur chez Jacques Henri Lartigue, MK Gallery, Milton Keynes

Informations pratiques

L’invisible couleur chez Jacques Henri Lartigue 2 septembre et 3 octobre MK Gallery City of Milton Keynes

Limité à 150 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-02T09:30:00+02:00 – 2026-09-02T10:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Finissage de l’exposition « Jacques Henri Lartigue: Life in Colour » à la MK Gallery avec Marion Perceval, directrice de la Donation Jacques Henri Lartigue : Même si Jacques Henri Lartigue est surtout connu pour ses photographies en noir et blanc, ses clichés en couleur représentent néanmoins plus d’un tiers de ses négatifs. Ils constituent d’ailleurs une constante tout au long de sa carrière. Mais pourquoi ces photographies n’ont-elles été redécouvertes que récemment ?

MK Gallery MK Gallery Milton Keynes MK9 3PX Central Milton Keynes City of Milton Keynes Angleterre

Finissage de l’exposition Jacques Henri Lartigue

Jacques Henri Lartigue, Florette Lartigue, Vence (1954) © Ministère de la Culture France; Association des Amis de Jacques Henri Lartigue.