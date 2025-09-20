L’invisible révélé : quelles découvertes archéologiques Porte Saint-Malo Dinan

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Dinan abrite la plus vaste enceinte médiévale fortifiée de Bretagne. Elle compte dix tours, quatre portes fortifiées, un donjon et 2 260m de remparts.

Ouvert en juillet 2025, le front nord a bénéficié d’un vaste programme de restauration avec l’aménagement d’un cheminement touristique et la restauration de 600m de courtine. Cette visite guidée vous invite à explorer le front nord, récemment restauré. À travers les découvertes archéologiques, elle propose un regard renouvelé sur cette portion méconnue des remparts de Dinan.

Porte Saint-Malo Rue Saint-Malo, 22100, Dinan Dinan 22100 Dinan Côtes-d'Armor Bretagne A l'angle de la Rue Saint-Malo et des Grands-Fossés

Entre 2022 et 2024, la Ville de Dinan entreprend un vaste programme de restauration de son enceinte urbaine.

Service Conservation et Valorisation des Patrimoines – Ville de Dinan