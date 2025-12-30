L’INVITATION 3T D’A COTE Toulouse

L’INVITATION Début : 2026-03-19 à 20:00. Tarif : – euros.

Une comédie à 3 personnages de Hadrien Raccah. Mise en scène Gérard Pinter. L’histoire:Il y a les amis d’enfance, les amis que l’on voit, ceux que l’on ne voit plus assez, et puis, il y a Charlie. Charlie c’est l’ami imaginaire que Daniel a créé pour tromper son épouse sans éveiller les soupçons. Un plan parfait jusqu’au jour où sa femme, suspicieuse, demande à le rencontrer… Demander à un inconnu d’incarner ce Charlie le temps d’une soirée, était-ce finalement une si bonne idée ?

3T D’A COTE 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31