L’invitation à dîner, Musée Municipal Pontarlier

L’invitation à dîner

Musée Municipal 2 Place d’Arcon Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 10:30:00

fin : 2026-02-04 11:30:00

Date(s) :

2026-02-04

Organisé par le Musée Municipal de Pontarlier.

Avec la petite Judy pour guide, les enfants partent à la découverte des faïences du Musée. Aidés par sa grand-mère et le fidèle Rantanplan, ils l’accompagnent dans la préparation d’une belle table pour ses invités, tout en découvrant les services et leurs motifs décoratifs !

Pour les enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un adulte (maximum un adulte par enfant). Réservation conseillée nombre de places limité. .

Musée Municipal 2 Place d’Arcon Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 16 musee@ville-pontarlier.com

