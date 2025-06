L’invitation Comédie d’Aix Aix-en-Provence 4 juillet 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

L’invitation Vendredi 4 juillet 2025 de 20h30 à 22h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-04

fin : 2025-07-04

Date(s) :

2025-07-04

Il y a les amis d’enfance, les amis que l’on voit, ceux que l’on ne voit plus ou pas assez.

Et puis il y a Charlie. Charlie c’est l’ami imaginaire que Daniel a créé pour tromper son épouse sans éveiller les soupçons. Charlie c’était l’idée parfaite pour ne perdre ni sa femme, ni sa situation, ni son appartement, ni sa maîtresse. Jusqu’au jour où Catherine, sa femme, exaspérée peut-être, suspicieuse sans doute, demanda à le rencontrer… Pour sauver son mariage Daniel va donc devoir inviter à dîner un inconnu qui l’espace d’une soirée jouera le rôle de son meilleur ami. Inventer ce Charlie était-ce une si bonne idée finalement ? .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 61 17 26 gestion.cda@orange.fr

English :

There are childhood friends, friends we see, friends we don’t see anymore or don’t see enough of.

German :

Es gibt Freunde aus der Kindheit, Freunde, die man sieht, und Freunde, die man nicht mehr oder nicht oft genug sieht.

Italiano :

Ci sono amici d’infanzia, amici che si vedono, amici che non si vedono più o non abbastanza.

Espanol :

Hay amigos de la infancia, amigos a los que ves, amigos a los que ya no ves o no lo suficiente.

L’événement L’invitation Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-06-25 par Office de Tourisme d’Aix en Provence