L’invitation aux voyages : lecture avec Gabriel Ohayon et Evelyne Bork Bibliothèque du tourisme et des voyages – Germaine Tillion (BTV) Paris jeudi 16 octobre 2025.

Il y a, pourrait-on dire, une mythologie du voyage qui résonne au fond de nous à travers des images, des mots magiques, des noms (écrivains, voyageurs illustres, personnages fabuleux), des récits d’aventures extraordinaires, des périples légendaires.

Le voyage ce n’est donc pas le tourisme, c’est la pérégrination vers des contrées inconnues, la découverte de terres nouvelles, vierges, qu’on investit de notre imagination, car l’ imaginaire précède et accompagne souvent l’aventure voyageuse ; c’est la course vers des cieux inconnus, l’appel du grand large, le souffle des grands vents vers un inaccessible ailleurs toujours poursuivi, une manière de rompre les balises quotidiennes, « les anciens parapets » comme dit Rimbaud.

Une mythologie du voyage c’est surtout des textes, des mots, des récits qui nourrissent nos rêves et qui à leur tour aiguisent cette soif d’Ailleurs. Et des noms qui à eux seuls nous emmènent vers le vent de l’aventure : Melville, Cendrars, Gauguin, Stevenson, Loti…

Evelyne Bork est comédienne, pédagogue en pratiques théâtrales et formatrice pour la prise de parole en public.

Gabriel Ohayon est comédien et ancien bibliothécaire du réseau de la Ville de Paris.

Ensemble ils prêtent leur voix à quelques unes des plus belles pages de la littérature autour du voyage et de l’art d’en rêver.

« Partir…Fuir à travers forêts, soleils, rives et savanes… Une vie libre, errante et gratuite… »

Homère, Rimbaud, Cendrars, Melville, Loti, Coatalem, Lapouge, Baudelaire… Un légendaire du voyage.

Gabriel Ohayon et Evelyne Bork nous invitent à l’évasion à travers une sélection de textes littéraires à la Bibliothèque du tourisme et des voyages le jeudi 16 octobre à 19h.

Le jeudi 16 octobre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit Public adultes.

Bibliothèque du tourisme et des voyages – Germaine Tillion (BTV) 6 rue du Commandant Schloesing 75016 Paris