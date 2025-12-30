L’INVITATION PELOUSSE PARADISE Ales

L’INVITATION Début : 2026-02-28 à 21:00. Tarif : – euros.

Il y a les amis d’enfance, les amis que l’on voit, ceux que l’on ne voit plus ou pas assez. Et puis il y a Charlie… Charlie c’est l’ami imaginaire que Daniel a créé pour tromper son épouse sans éveiller les soupçons. Charlie c’était l’idée parfaite pour ne perdre ni sa femme, ni sa situation, ni son appartement, ni sa maîtresse. Jusqu’au jour où Catherine, sa femme, exaspérée peut-être, suspicieuse sans doute, demanda à le rencontrer…Pour sauver son mariage Daniel va donc devoir inviter à dîner un inconnu qui l’espace d’une soirée jouera le rôle de son meilleur ami. Inventer ce Charlie était-ce une si bonne idée finalement ?

PELOUSSE PARADISE 3 RUE JOSUE LOUCHE 30100 Ales 30