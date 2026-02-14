L’INVITÉ DE MARC — Compagnie Les Arts Libres, Poney Fringant, Bordeaux

L’INVITÉ DE MARC — Compagnie Les Arts Libres Vendredi 20 février, 20h30 Poney Fringant Gironde

10€ par personne

Marc, séducteur chevronné, déterminé à rencontrer sa nouvelle voisine, organise une fête des voisins qui va lui réserver bien des surprises !

Une pièce de : Stéphanie Barbier-Dubois, Jean-Christophe Favre et Josselin Curiol

Mise en scène : Nicolas Brun

Poney Fringant 97 rue Malbec 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine

