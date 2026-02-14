L’INVITÉ DE MARC — Compagnie Les Arts Libres, Poney Fringant, Bordeaux
L’INVITÉ DE MARC — Compagnie Les Arts Libres Vendredi 20 février, 20h30 Poney Fringant Gironde
10€ par personne
Début : 2026-02-20T20:30:00+01:00 – 2026-02-20T22:00:00+01:00
Marc, séducteur chevronné, déterminé à rencontrer sa nouvelle voisine, organise une fête des voisins qui va lui réserver bien des surprises !
Une pièce de : Stéphanie Barbier-Dubois, Jean-Christophe Favre et Josselin Curiol
Mise en scène : Nicolas Brun
Poney Fringant 97 rue Malbec 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine
