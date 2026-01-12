L’invité du mois Camille Kouchner Auditorium du MAAT Arcachon

L’invité du mois Camille Kouchner

Camille Kouchner est docteure en droit, maîtresse de conférences à l’Université.

Elle est l’autrice de La Familia grande , publié aux Éditions du Seuil en 2021.

Immortels , paru en avril 2025, est son premier roman un roman

générationnel poignant sur une amitié unique. A travers la destinée fracassée

de K. et Ben, c’est toute l’effervescence politique des années 70-90 que

Camille Kouchner restitue devant nos yeux féminisme, gauchisme, arrivée de

la gauche au pouvoir en France, chute du Mur de Berlin et de ses idéaux

associés, trahison des anciens révolutionnaires reconvertis en élites libérales…

C’est une radiographie d’une époque et d’un milieu.

En cela Immortels s’inscrit dans la continuité de La Familia Grande et

est, malgré sa brièveté, un premier roman terriblement dense, un

kaléidoscope d’émotions dont on sort bousculés. .

