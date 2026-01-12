L’invité du mois Catherine Maunoury Auditorium du MAAT Arcachon

L’invité du mois Catherine Maunoury

Auditorium du MAAT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon Gironde

Début : 2026-02-26

fin : 2026-02-26

2026-02-26

Catherine Maunoury est une championne française de voltige aérienne et l’actuelle présidente de l’Aéro-Club de France.

Dès son plus jeune âge, elle éprouve une passion pour les avions, transmise par son père médecin et pilote. Grâce à son soutien et à sa détermination, elle devient à 17 ans la plus jeune pilote brevetée, tout en obtenant une maîtrise de

philosophie. Sa volonté, son goût du pilotage et sa persévérance aux entraînements lui ont valu, entre autres, dix titres de championne de France de voltige aérienne et deux de championne du monde en 1988 à Red Deer Airfield, Alberta (Canada) et en 2000 à Muret (France). Elle se retire ensuite de la compétition pour se consacrer aux meetings aériens

puis à la direction du Musée de l’air et de l’espace. […] .

Auditorium du MAAT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 98 88 mediatheque@ville-arcachon.fr

