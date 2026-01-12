L’invité du mois Laurent Hopman Auditorium du MAAT Arcachon

L’invité du mois Laurent Hopman

Auditorium du MAAT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-03-05

Laurent Hopman est journaliste de formation.

Rédacteur en chef dans la presse de divertissement pendant plus de 20 ans,

spécialiste du cinéma américain et grand fan de Star Wars , il a longtemps

travaillé dans les coulisses du show-business.

Aujourd’hui scénariste de bande-dessinée, sa passion pour Star Wars lui

inspire le scénario des Guerres de Lucas , le premier roman graphique qui

raconte l’histoire de George Lucas et la genèse de Star Wars . .

Auditorium du MAAT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 98 88 mediatheque@ville-arcachon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’invité du mois Laurent Hopman

L’événement L’invité du mois Laurent Hopman Arcachon a été mis à jour le 2026-01-10 par OT Arcachon