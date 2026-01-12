L’invité du mois Marc Alexandre Oho Bambe Auditorium du MAAT Arcachon

L’invité du mois Marc Alexandre Oho Bambe

Marc Alexandre Oho Bambe, alias Capitaine Alexandre, est poète et slameur.

Né en 1976 à Douala, au Cameroun, il est bercé par la poésie, dès son plusjeune âge, notamment par Aimé Césaire et René Char. Arrivé en France à dix-sept ans, il étudie à Lille, travaille brièvement dans une agence de communication, avant de se consacrer au journalisme et à l’écriture.

En 2006, il fonde le collectif On A Slamé Sur La Lune , troupe de poètes slameurs, musiciens, metteurs en scène, plasticiens, vidéastes et performeurs, qui en 2010 sort son premier album. À partir de 2009, Marc Alexandre Oho

Bambe publie de la poésie, notamment Le Chant des possibles , aux éditions La Cheminante (prix Fetkann de poésie 2014 et prix Paul Verlaine de l’Académie française 2015), Résidents de la République (La Cheminante,

2016) et De terre, de mer, d’amour et de feu (Mémoire d’encrier 2017). […] .

