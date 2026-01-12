L’invité du mois Marie-Hélène Lafon Médiathèque Arcachon

L’invité du mois Marie-Hélène Lafon

Médiathèque 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Dans le cadre de la nuit de la lecture 2026

Apéritif lecture.

Née dans une famille de paysans, Marie-Hélène Lafon est élève à l’Institution Saint-Joseph (collège), puis à La Présentation Notre-Dame (lycée) deux pensionnats religieux de Saint-Flour. Elle part ensuite étudier à Paris, à la

Sorbonne, où elle obtient une maîtrise de latin et le CAPES de lettres modernes. Elle obtient également un Diplôme d’études approfondies (DEA) puis un doctorat de littérature. Elle devient agrégée de grammaire en 1987. Elle enseigne le français, le latin et le grec dans le collège Saint-Exupéry, en banlieue parisienne, dans un collège situé en Zone d’Éducation Prioritaire, puis à Paris, où elle vit. Elle commence à écrire en 1996, à 34 ans. Son premier roman Le soir du chien (2001) est récompensé par le prix Renaudot des lycéens en 2001. […] .

+33 5 57 52 98 88 mediatheque@ville-arcachon.fr

