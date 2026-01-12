L’invité du mois Pascale Tournier Médiathèque Arcachon

L’invité du mois Pascale Tournier

Médiathèque 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon Gironde

Tarif : – –

2026-01-24

2026-01-24

2026-01-24

Dans le cadre de la nuit de la lecture 2026

Pascale Tournier est rédactrice en chef adjointe au service actualité de La Vie .

Elle est l’autrice de plusieurs documents dont Le Vieux monde est de retour

et Enquête sur les nouveaux conservateurs . Une double faute est son premier roman.

Elle a été éditorialiste politique dans l’émission Ça fait parler (LCI), chroniqueuse musique pour Marie-Claire ou encore journaliste politique et d’investigation pour VSD, France Soir, L’Express, Marianne…

Pascale Tournier est lauréate du Prix littéraire et du Prix littéraire des lycéens de la Ville d’Arcachon 2025.

Cette rencontre se déroule en partenariat avec La Plage aux Écrivains d’Arcachon .

