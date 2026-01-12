L’invité du mois Pascale Tournier Médiathèque Arcachon
L’invité du mois Pascale Tournier Médiathèque Arcachon samedi 24 janvier 2026.
L’invité du mois Pascale Tournier
Médiathèque 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Dans le cadre de la nuit de la lecture 2026
Pascale Tournier est rédactrice en chef adjointe au service actualité de La Vie .
Elle est l’autrice de plusieurs documents dont Le Vieux monde est de retour
et Enquête sur les nouveaux conservateurs . Une double faute est son premier roman.
Elle a été éditorialiste politique dans l’émission Ça fait parler (LCI), chroniqueuse musique pour Marie-Claire ou encore journaliste politique et d’investigation pour VSD, France Soir, L’Express, Marianne…
Pascale Tournier est lauréate du Prix littéraire et du Prix littéraire des lycéens de la Ville d’Arcachon 2025.
Cette rencontre se déroule en partenariat avec La Plage aux Écrivains d’Arcachon .
Médiathèque 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 98 88 mediatheque@ville-arcachon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’invité du mois Pascale Tournier
L’événement L’invité du mois Pascale Tournier Arcachon a été mis à jour le 2026-01-10 par OT Arcachon