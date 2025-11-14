L’invité du mois : Philippe Ciuciu #imagerie #médicale #IA IRISA Rennes Jeudi 18 décembre, 14h30 Ille-et-Vilaine

Le 18 décembre, ne manquez la conférence de Philippe Ciuciu sur l’imagerie cérébrale et IA

Dernière conférence l’Invité du mois, de l’année 2025

A l’occasion des 50 ans de l’IRISA, ne manquez pas la conférence de Philippe Ciuciu intitulée « Faire progresser l’imagerie cérébrale : explorer de nouvelles frontières grâce à l’IA ». (Conférence en anglais)

**Keynote** : Philippe Ciuciu, CEA Fellow, CEA Research Director, Head of the Inria MIND team

**Title** : Advancing Brain Imaging: Exploring New Frontiers with AI

December 18

2: 30 – 4:00 pm

Espace conférences Inria, campus Beaulieu, Rennes

️ Free upon registration: [https://framaforms.org/guest-of-the-month-philippe-ciuciu-1750324248](https://framaforms.org/guest-of-the-month-philippe-ciuciu-1750324248)

More information :

[https://www.irisa.fr/date/2025-06/linvite-du-mois-philippe-ciuciu](https://www.irisa.fr/date/2025-06/linvite-du-mois-philippe-ciuciu)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-18T14:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-18T15:00:00.000+01:00

3

https://framaforms.org/guest-of-the-month-philippe-ciuciu-1750324248

IRISA 263 Avenue du Général Leclerc, 35042 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine