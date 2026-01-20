Lionel Hoche, Daniel Larrieu, Carlotta Sagna – ouvrages micadanses-Paris Paris
Lionel Hoche, Daniel Larrieu, Carlotta Sagna – ouvrages micadanses-Paris Paris vendredi 6 février 2026.
Dans un monde circonvolutif surgissent les temps et les âges. Le trio impressionne : Carlotta Sagna, Daniel Larrieu et Lionel Hoche. Du beau monde ! De celui qui nous enchante et (r)appelle des images de danse indélébiles. Mais la fête ne serait pas complète sans la présence de deux groupes d’amateurs, jouant les ingénus et les apprentis, les joyeux et les témoins de leurs corps. Et le temps approche pendant qu’il recule. La formule se réécrit donc ainsi : être = avoir été. Ça tombe juste. Tant mieux !
chorégraphie Carlotta Sagna, Daniel Larrieu, Lionel Hoche
interprétation Carlotta Sagna, Daniel Larrieu, Lionel Hoche et la participation de 10 jeunes danseurs et de 10 séniors de la région de représentation
vidéo/son Jérôme Tuncer
lumière Chloé Roger
musiques Piotr Ilitch Tchaikoswky – Symphonie *8 « Pathétique », Charles Aznavour, Barbara, Sinead O’Connor
plasticienne Œuvre plastique « I was here » (2022) : Nordine Sajot
Festival Faits d’hiver, 28e édition
19 jan-20 fév 2026
52 représentations – 18 lieux – 12 créations En route pour une 28e édition aux couleurs vibrantes, un voyage en corps à travers les générations qui cohabitent dans l’espace chorégraphique. En route pour un mois de danse contemporaine destinée à tous.tes.
Dans un monde circonvolutif surgissent les temps et les âges…
Le vendredi 06 février 2026
de 20h00 à 21h00
Le samedi 07 février 2026
de 20h00 à 21h00
payant
De 10 à 18 euros.
Tout public.
micadanses-Paris 15 rue Geoffroy-l’Asnier 75004 Paris
https://www.faitsdhiver.com/ info@faitsdhiver.com https://www.facebook.com/Faitsdhiver https://www.facebook.com/Faitsdhiver
