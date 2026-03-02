Lionel Rimbert Petit Kursaal Besançon

Lionel Rimbert

Petit Kursaal 2 PLACE DU tH2ÄTRE Besançon Doubs

Tarif : 15 – 15 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 20:00:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Victor Lee Gabriel

Après avoir côtoyé des artistes comme Pomme, Ben Mazué, Chaton, Eddy la Gooyatch, Ycare, c’est aujourd’hui sous son nom qu’il dévoile une pop francophone élégante et subtile, oscillante entre les influences vintages et sonorités modernes. Sa musique captive par sa finesse et sa sophistication.

Guillaume Charret

Après 5 albums avec Yules, l’artiste français revient avec une expérience intimiste où la performance scénique explore la finesse et la sensibilité d’une guitare électrique captivante. Un ravissement pour les sens, où la mélancolie est portée par une exécution parfaitement réalisée. .

Petit Kursaal 2 PLACE DU tH2ÄTRE Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

