Lion’s Law Le Molotov Marseille 6e Arrondissement

Lion’s Law

Vendredi 13 février 2026 à partir de 20h. Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2026-02-13 20:00:00

fin : 2026-02-13

2026-02-13

Lion’s Law a réuni ses amis de longue date, probablement les meilleurs du mouvement Oi! mondial à l’heure actuelle.

Lion’s Law est un groupe incontournable et une force dominante de la scène punk actuelle. Jouant régulièrement à travers le monde, en tête d’affiche de grands festivals Oi! et punk, participant à des tournées avec des groupes tels que Terror, The Exploited et bien d’autres encore… ces garçons sont une machine imparable, et ce nouvel album le prouve encore davantage.



Au cours de l’année dernière, le groupe a répété et enregistré différentes démos pour finalement enregistrer son meilleur album à ce jour. Il n’y a pas de limites quand on parle de Lion’s Law. Prenez un mixeur, ajoutez-y du Oi! classique, du streetpunk et du hardcore, et préparez-vous à profiter d’une saveur complètement nouvelle, faite de poings levés et de chœurs puissants.

First Attack du Canada, le nouveau groupe de Greg des Bishops Green, le groupe hardcore Oi! No Time de Pittsburgh, les meilleurs de Londres The Chisel et les vétérans skinheads californiens Ultra Slect ! Quel line-up ! .

Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Lion?s Law brought together its long-standing friends, probably the best in the global Oi! movement today.

