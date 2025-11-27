LION’S LAW – SECRET PLACE St Jean De Vedas

LION’S LAW Début : 2026-05-15 à 18:45. Tarif : – euros.

La TAF et BOOMERANG présentent LION’S LAW BREAKOUT dans le cadres du See You In The Pit #15- Vendredi 15 mai 2026 – Ouverture des portes, du bar et du foodtruck à 19h – Prévente 18€ (Hors frais de loc) – Sur place 22 €LION’S LAW – Punk Oi! – Paris? Lion’sLaw s’est associé à des labels streetpunk du monde entier pour sortir son nouvel album, « The Pain the Blood and the Sword », qui sortira dans le monde entier au printemps. Ces gars sont prêts à conquérir le monde, avec le soutien des forces les plus puissantes du monde streetpunk. Lion’s Law est un groupe incontournable et une force dominante de la scène punk actuelle. Ils jouent leurs propres concerts à travers le monde, sont en tête d’affiche de grands festivals Oi! et punk, participent à des tournées avec des groupes comme Terror, The Exploited et bien d’autres encore… Ces garçons sont une machine imparable, et ce nouvel album le prouve encore davantage. Au cours de l’année dernière, le groupe a répété et enregistré différentes démos pour finalement enregistrer son meilleur album à ce jour. Il n’y a pas de limites quand on parle de Lion’s Law. Prenez un mixeur, ajoutez-y de la Oi! classique, du streetpunk et du hardcore, et préparez-vous à profiter d’une saveur complètement nouvelle, faite de poings levés et de chants puissants. Cet album montre la véritable prouesse de Lion’s Law en matière d’écriture de chansons. C’est un déluge d’hymnes destinés à imprégner tout le spectre des scènes Oi!, punk et hardcore mondiales, définissant davantage et portant leur propre son caractéristique vers de nouveaux sommets, sans aucune limite ! Ouvrez vos oreilles, mettez le volume à fond. Oui, METTEZ LE VOLUME À FOND !!! … et laissez ces fils de l’Oi! venir vous chercher !!!!?? https://www.facebook.com/lionslawparis?locale=fr_FR?? https://youtu.be/5F2ypnLQUrU?si=gkKzo-ZTMPM_-5DLBREAKOUT – Punk Hardcore – Paris? BREAKOUT est un groupe parisien formé fin 2009, qui compte parmi les fers de lance européens d’un punk fortement influencé par les scènes américaine et anglaise, aussi bien dans la musique que dans le look.Les concerts du groupe se distinguent par un punk rapide et agressif, sans jamais oublier d’y mêler de la mélodie et une bonne dose de chœurs – pour faire chanter la fosse – , le tout porté par une passion sans faille.BREAKOUT a ainsi acquis une reconnaissance internationale bien au-delà des frontières françaises, comme en témoignent ses nombreuses tournées à travers l’Europe et le reste du monde.Avec leur nouvel album Fight or Fall , le groupe prouve qu’il a encore beaucoup à offrir et qu’il est plus prêt que jamais à mettre le feu sur scène !?? https://www.facebook.com/breakoutpunx?? https://youtu.be/dTZsfAQ7U7k?si=PRrVH8ZsW-ym80AN?? HAPPY HOUR de 19h à 20h? Heineken :Demi (25cl) = 3€Pinte (50cl) = 4.50€? Soda au verre :Coca, Orangina, Limonade, Ice-Tea (25cl) : 1€?? Food Truck? Aligot saucisse ou jambon de pays? Planche Aligot Farçou? Planche de charcuterie d’Aveyron ( Rosette, Jambon cru, Galabard, Saucisse sèche, Fricandeau,, Rillette, Terrine, Friton .. ) Bousquet Viande livraison hebdomadaire? Planche de fromages ( 6 sortes / Chèvre, brie, bleue, cantal, brebis, … ) avec pain spéciaux? Las Vedas Burger (viande l’Aubrac 150grammes – Bousquet Viande livraison hebdomadaire)? Las Vedas Cheese Burger (viande l’Aubrac 150grammes – Bousquet Viande livraison hebdomadaire)? Farçou? Salade Bo Bun? Salade Bo Bun Végétarienne? Salade Caesar? Frites ( 5 sauces aux choix )? Salade de fruits maison? Glaces- Sélection de vins De la CAVES DES ARCEAUXVenir à la SECRET PLACE !Tram & Bus / Voiture / CovoiturageTram & Bus1??Tram Ligne 2 ?? Saint-Jean-de-Védas?? à Saint-Jean-le-sec Ligne de Bus n°32 ??Garcia Lorca?? arrêt La Lauze .2??Tram Ligne 2 ?? Sabine?? à Sabine

SECRET PLACE 25 RUE ST EXUPERY 34430 St Jean De Vedas 34