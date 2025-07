Lioran DH Cup Prairie des Sagnes Laveissière

Lioran DH Cup Prairie des Sagnes Laveissière samedi 12 juillet 2025 .

Lioran DH Cup

Prairie des Sagnes Centre station Laveissière Cantal

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Comprend l’inscription à l’épreuve chronométrée, plaque de cadre, accès aux reconnaissances et manches,, le pass remontées mécaniques du vendredi après-midi au dimanche soir, cadeau de bienvenue, accès au ravitaillement, dispositif de secours)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-12

Course de descente sur le Bike Park du Lioran Lioran DH Cup. 2 km / 500 D-

‘Prize money’ à la clé pour les meilleurs riders 1500 € 700 € 300 €

Ouvert aux licenciés et non licenciés.

.

Prairie des Sagnes Centre station Laveissière 15300 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes info@lelioran.com

English :

Downhill race at the Lioran Bike Park: Lioran DH Cup. 2 km / 500 D-

prize money? for the best riders: 1500 ? 700 ? 300 ?

Open to licensed and non-licensed riders.

German :

Downhill-Rennen im Bike Park Lioran: Lioran DH Cup. 2 km / 500 D-

preisgeld für die besten Rider: 1500 ? 700 ? 300 ?

Teilnahmeberechtigt sind sowohl Lizenzinhaber als auch Nicht-Lizenzinhaber.

Italiano :

Gara di downhill al Bike Park Le Lioran: Lioran DH Cup. 2 km / 500 D-

premio in denaro per i migliori corridori: 1500 ? 700 ? 300 ?

Aperta a rider con e senza licenza.

Espanol :

Carrera de descenso en Le Lioran Bike Park: Copa Lioran DH. 2 km / 500 D-

premios en metálico para los mejores corredores: 1500 ? 700 ? 300 ?

Abierto a riders con licencia y sin licencia.

L’événement Lioran DH Cup Laveissière a été mis à jour le 2025-06-26 par Office de Tourisme du Lioran