Liquid Jane et Isaya Espace musical Hypérion Marseille 4e Arrondissement

Liquid Jane et Isaya

Vendredi 27 mars 2026 de 20h30 à 23h. Espace musical Hypérion 2bis Avenue Maréchal Foch Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Une soirée entre indie-soul et folk, où les voix et guitares de Jeanne et du duo Caroline et Jessica créent un univers intime et émouvant.

Liquid Jane est le projet solo de Jeanne, qui explore à travers sa voix et ses guitares réverbérées la solitude, l’amour complexe et les émotions profondes. Sa chanson indie-soul mêle fragilité et puissance, offrant une expérience intime et sensible. .

Espace musical Hypérion 2bis Avenue Maréchal Foch Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 49 27 88 hyperion@marseille.fr

English :

An evening of indie-soul and folk, where the voices and guitars of Jeanne and the duo Caroline and Jessica create an intimate, moving universe.

