LIQUID LIGHT SHOW HALLES DE LA CARTOUCHERIE Toulouse

LIQUID LIGHT SHOW

HALLES DE LA CARTOUCHERIE 10 Place de la Charte des Libertés Communales Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 18:00:00

fin : 2025-12-30 22:00:00

Date(s) :

2025-12-19

Admirez des projections monumentales low tech sur les façades des Halles !

Les Halles invitent Captain D Light pour sublimer les façades avec son Liquid Light Show un art lumineux qui consiste à créer des projections visuelles liquides utilisant la mécanique des fluides.

Captain D. Light le pratique avec d’anciennes machines de projection analogique, sans ordinateur ni vidéo-projecteur. Une expérience organique faite d’eau, d’huiles, de bulles et de couleurs disposés en plusieurs couches et en superposition avec des motifs moirés. Le modèle de projecteur utilisé Visiophare, un nouveau dispositif low-tech LED fabriqué en recyclant des rétroprojecteurs. Les calques défilent, les liquides s’affolent, cette installation embellit l’architecture lorsque la nuit tombe. .

HALLES DE LA CARTOUCHERIE 10 Place de la Charte des Libertés Communales Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie contact@videdressingdestoulousaines.fr

English :

Admire monumental low-tech projections on the façades of Les Halles!

