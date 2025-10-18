LIQUIDATION TOTALE LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE Toulouse

LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 17 – 17 – EUR

Début : 2025-10-18 19:00:00

fin : 2025-10-18 20:15:00

Un criminel recherché par la police. Il est appelé le Tueur de magasin et sévi pendant les soldes.

Durée 1h15

Cyrille Etourneau alias Camille Rossignol, ancienne vedette de la télévision est devenu responsable d’une boutique de vêtements. Mais il n’aime pas ce métier, Il n’aime pas les clients, souvent insupportables qu’il a parfois envie de tuer… Heureusement tout le monde ne va pas jusque là… ?

Un spectacle décalé, tendre, drôle et sanglant. Rire, émotion et terreur sont au rendez-vous. 17 .

LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 17 02 93 comediedelaroseraie@gmail.com

English :

A criminal wanted by the police. He’s called the Shop Killer and he’s on the rampage during the sales.

Running time: 1 hour 15 minutes

German :

Ein von der Polizei gesuchter Verbrecher. Er wird als Kaufhausmörder bezeichnet und treibt während des Schlussverkaufs sein Unwesen.

Dauer: 1 Std. 15 Min

Italiano :

Un criminale ricercato dalla polizia. È chiamato il killer dei negozi e si scatena durante i saldi.

Durata: 1 ora e 15 minuti

Espanol :

Un delincuente buscado por la policía. Se le conoce como el Asesino de las Tiendas y hace estragos durante las rebajas.

Duración: 1 hora y 15 minutos

