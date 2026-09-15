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L’Iran autrement La Roche-Posay

mercredi 7 octobre 2026 · La Roche-Posay

L’Iran autrement La Roche-Posay

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
35 Route de Vicq
Ville
86270 La Roche-Posay
Département
Vienne
Tarif
7.5 7.5 7.5 Tarif de base - plein tarif

La Roche-Posay

L’Iran autrement

35 Route de Vicq La Roche-Posay Vienne

Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 18:30:00
fin : 2026-10-07

Date(s) :
2026-10-07

Documentaire réalisé par deux voyageurs lors de leur voyage en Iran en 2018. Découvrir un pays riche en lieux historiques et la vie au quotidien.   .

35 Route de Vicq La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 49 26 28 

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English : L’Iran autrement

L’événement L’Iran autrement La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-09-08 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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