Informations pratiques

Arrosès

Lire à la piscine, d’Arrosès

1 Route de Crouseilles Arrosès Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Prêt de livres et lectures d’histoires. En partenariat avec les bénévoles de la bibliothèque d’Arrosès. .

1 Route de Crouseilles Arrosès 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 46 10

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English : Lire à la piscine, d’Arrosès

L’événement Lire à la piscine, d’Arrosès Arrosès a été mis à jour le 2026-07-03 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran