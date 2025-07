Lire à la plage Baie Saint Michel ou Baie de Chanteloube Chorges Chorges

Lire à la plage

Baie Saint Michel ou Baie de Chanteloube Chorges 21, route du Fein Chorges Hautes-Alpes

Début : 2025-07-09 15:00:00

fin : 2025-07-30 18:00:00

2025-07-09 2025-07-30

Comme chaque été, les bibliothécaires, avec l’aide des bénévoles, vous proposent un salon de lecture de plein air: livres, magazines, jeux…

Baie Saint Michel ou Baie de Chanteloube Chorges 21, route du Fein Chorges 05230 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 53 93 30 mediatheque@mairie-chorges.fr

English :

Like every summer, the librarians, with the help of volunteers, offer you an outdoor reading room: books, magazines, games?

German :

Wie jeden Sommer bieten Ihnen die Bibliothekarinnen mit Hilfe von Freiwilligen einen Lesesalon im Freien an: Bücher, Zeitschriften, Spiele?

Italiano :

Come ogni estate, i bibliotecari, con l’aiuto di volontari, offrono una sala di lettura all’aperto con libri, riviste, giochi e altro ancora

Espanol :

Como cada verano, los bibliotecarios, con la ayuda de voluntarios, ofrecen una sala de lectura al aire libre con libros, revistas, juegos y mucho más

L’événement Lire à la plage Chorges a été mis à jour le 2025-06-26 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon