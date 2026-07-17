Lire à la plage, Grève du Minieu, Sables-d’Or-les-Pins
jeudi 27 août 2026 · Grève du Minieu · Sables-d'Or-les-Pins
Informations pratiques
Lire à la plage Jeudi 27 août, 15h00 Grève du Minieu Côtes-d’Armor
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T15:00:00+02:00 – 2026-08-27T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-27T15:00:00+02:00 – 2026-08-27T18:00:00+02:00
Chaque jeudi, retrouvez la médiathèque sur la plage pour emprunter un livre à lire sur sa serviette, écouter une histoire ou jouer à un jeu face à la mer…
Annulation en cas de mauvais temps ou de canicule.
Jeudi 27 août de 15h à 18h, plage de Sables-d’Or-les-Pins (au bas de l’escalier du Casino)
Tout public – entrée libre
Grève du Minieu Sables-d’Or-les-Pins Sables-d’Or-les-Pins 22240 Côtes-d’Armor Bretagne
La médiathèque les pieds dans le sable !
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