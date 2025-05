Lire à la plage – Lanton, 18 juin 2025 07:00, Lanton.

Du 18 juin au 20 juillet, la médiathèque vient à votre rencontre et vous invite à vous plonger dans une sélection d’ouvrage, directement sur le sable.

A découvrir, des lectures adaptées à tous les âges, des livres-jeux et des histoires d’animaux pour les plus jeunes, mais aussi des animations ludiques et des activités créatives pour toute la famille.

Gratuite, cette expérience « hors les murs », réalisée dans le cadre de la 11ème édition de « partir en livres », vous permettra de prendre le temps de « lire à la plage ».

Rendez-vous

– les mercredis 18 et 25 juin, mercredis 2, 9 et 16 juillet de 10h à 17h au Bassin de Baignade

– le jeudi 3 juillet de 10h à 14h à la plage Suzette

– le jeudi 10 juillet de 16h à 19h à la plage du vieux port de Taussat

– le jeudi 17 juillet de 10h à 13h à la plage de Cassy. .

Médiathèque

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 86 10 mediatheque@ville-lanton.fr

