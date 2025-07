Lire à la plage Marignane

Lire à la plage Marignane jeudi 10 juillet 2025.

Lire à la plage

Du 10/07 au 28/08/2025 le jeudi de 10h30 à 16h. Plage du Jaï (à côté du poste de secours) Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-10 10:30:00

fin : 2025-08-28 16:00:00

Date(s) :

2025-07-10

L’été, la médiathèque vous rejoint à la plage ! Venez profiter d’un coin lecture, à côté du poste de secours. Les documents sont mis gratuitement à disposition et sont à lire sur place.

Pour tous.

.

Plage du Jaï (à côté du poste de secours) Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 12 40 mediatheque@ville-marignane.fr

English :

In summer, the media library joins you at the beach! Come and enjoy a reading corner next to the lifeguard station. Documents are available free of charge and can be read on the spot.

For all ages.

German :

Im Sommer gesellt sich die Mediathek zu Ihnen an den Strand! Freuen Sie sich auf eine Leseecke neben der Rettungsstation. Die Dokumente werden kostenlos zur Verfügung gestellt und können vor Ort gelesen werden.

Für alle.

Italiano :

In estate, la biblioteca multimediale vi raggiunge in spiaggia! Venite a godervi un angolo di lettura accanto alla stazione dei bagnini. I documenti sono disponibili gratuitamente e possono essere letti sul posto.

Per tutte le età.

Espanol :

En verano, la biblioteca multimedia te acompaña a la playa Venga a disfrutar de un rincón de lectura junto al puesto de socorrismo. Los documentos están disponibles gratuitamente y pueden leerse in situ.

Para todas las edades.

L’événement Lire à la plage Marignane a été mis à jour le 2025-06-26 par Office de Tourisme de Marignane