Lire à la plage Rotonde Perros-Guirec 23 juin 2025 15:00

Côtes-d’Armor

Lire à la plage Rotonde Boulevard Joseph le Bihan Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Début : 2025-06-23 15:00:00

fin : 2025-06-23 18:00:00

2025-06-23

Bouquiner à la plage bercé par le bruit des vagues, vous en rêvez ?

Pour la quatrième année, la bibliothèque prend ses quartiers à côté de la Rotonde (plage de Trestraou) tous les mercredis du 9 juillet au 27 août, de 15h à 18h.

Retrouvez plus de 200 documents à consulter sur place et gratuitement, dans un des confortables transats de lecture installés au bord de la plage. Vous y découvrirez une sélection d’ouvrages variés journaux, magazines, bandes dessinées, nouvelles, romans … Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. .

Rotonde Boulevard Joseph le Bihan

Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 23 03 59

