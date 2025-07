Lire au Landry Bibliothèque Landry Rennes

Lire au Landry Bibliothèque Landry Rennes Mardi 21 octobre, 18h00 Ille-et-Vilaine

entrée libre

On aime, on partage, ce sont des rendez-vous dans vos bibliothèques, des moments de convivialité que vous pouvez rejoindre très spontanément.

Romans, essais, BD, films, albums de musique, comme autant de pépites dénichés dans les rayonnages ! Découvrez les coups de cœur des bibliothécaires, partagez aussi les vôtres, écoutez simplement et repartez avec de nouvelles idées !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-21T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-21T20:00:00.000+02:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 39

Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.landry@ville-rennes.fr 02 23 62 26 39