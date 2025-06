Lire au lavoir Honfleur 1 juillet 2025 07:00

Calvados

Lire au lavoir Place de la Porte de Rouen Honfleur Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-01

fin : 2025-08-30

2025-07-01

Comme chaque été, tous les après-midis du mardi au samedi en juillet et en août, venez profiter des transats

et des ouvrages à votre disposition pour un doux moment de lecture au son de l’eau :

romans, bandes dessinées, magazines… pour petits et grands !

Horaires le mardi et le jeudi de 14h30 à 17h30,

le mercredi de 14h30 à 18h,

le vendredi de 14 h à 17h30 et le samedi

de 14h30 à 17h.

Lavoir près de la Médiathèque

Entrée libre

Place de la Porte de Rouen

Honfleur 14600 Calvados Normandie

English : Lire au lavoir

Like every summer, every afternoon from Tuesday to Saturday in July and August, come and enjoy the deckchairs and books

and the books available for you to enjoy a gentle moment of reading to the sound of the water:

novels, comics, magazines? for young and old!

Opening hours: Tuesdays and Thursdays, 2.30pm to 5.30pm,

wednesdays, 2.30 pm to 6 pm,

friday, 2pm to 5:30pm and Saturday

from 2.30pm to 5pm.

Lavoir near the Médiathèque

Free admission

German : Lire au lavoir

Wie jeden Sommer können Sie im Juli und August jeden Nachmittag von Dienstag bis Samstag die Liegestühle nutzen

und die Bücher, die Ihnen zur Verfügung stehen, für einen Moment der Lektüre beim Klang des Wassers:

romane, Comics, Zeitschriften? für Groß und Klein!

Öffnungszeiten: dienstags und donnerstags von 14:30 bis 17:30 Uhr,

mittwoch von 14:30 bis 18:00 Uhr,

freitags von 14:00 bis 17:30 Uhr und samstags

von 14:30 bis 17:00 Uhr.

Waschhaus in der Nähe der Mediathek

Freier Eintritt

Italiano :

Come ogni estate, tutti i pomeriggi dal martedì al sabato di luglio e agosto, venite ad approfittare delle sdraio e dei libri a vostra disposizione per un tranquillo momento di lettura al suono dell’acqua

e libri da leggere al suono dell’acqua:

romanzi, fumetti, riviste? per grandi e piccini!

Orari di apertura: martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30,

mercoledì dalle 14.30 alle 18.00,

venerdì dalle 14.00 alle 17.30 e il sabato

dalle 14.30 alle 17.00.

Lavatoio vicino alla Médiathèque

Ingresso libero

Espanol :

Como cada verano, todas las tardes de martes a sábado de julio y agosto, venga y aproveche las tumbonas y los libros a su disposición para pasar un momento tranquilo de lectura al son del agua

y libros para leer al son del agua:

novelas, cómics, revistas… ¡para grandes y pequeños!

Horario: martes y jueves de 14.30 a 17.30 h,

miércoles de 14.30 a 18.00 h,

viernes de 14:00 a 17:30 y sábados

de 14.30 a 17.00 h.

Lavadero cerca de la Mediateca

Entrada gratuita

