LIRE AU PARC AU BOUSQUET D’ORB Le Bousquet-d’Orb 10 juillet 2025 07:00

Hérault

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-07-10

fin : 2025-07-10

2025-07-10

Dans le cadre de Lire au parc , La Cie à l’affût et la médiathèque du Bousquet d’Orb vous proposent de venir écouter des histoires contées par Yoya et Noé à l’ombre des arbres du Parc Marcel Roux !

Pour petites et grandes oreilles. Gratuit. A partir de 10h30

Renseignements au 04 67 23 80 72

3 Chemin du Stade

Le Bousquet-d’Orb 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 80 72

English :

As part of the « Lire au parc » program, La Cie à l?affût and the Bousquet d?Orb media library invite you to come and listen to stories told by Yoya and Noé in the shade of the trees in Parc Marcel Roux!

For young and old alike. Free admission. From 10:30 a.m

Information on 04 67 23 80 72

German :

Im Rahmen von « Lire au parc » laden Sie die Cie à l’affût und die Mediathek von Le Bousquet d’Orb dazu ein, im Schatten der Bäume des Parc Marcel Roux den von Yoya und Noé erzählten Geschichten zu lauschen!

Für kleine und große Ohren. Die Teilnahme ist kostenlos. Ab 10:30 Uhr

Informationen unter 04 67 23 80 72

Italiano :

Nell’ambito del festival « Lire au parc », La Cie à l’affût e la mediateca Bousquet d’Orb vi invitano a venire ad ascoltare le storie raccontate da Yoya e Noé all’ombra degli alberi del Parco Marcel Roux!

Per grandi e piccini. Ingresso libero. Dalle ore 10.30

Informazioni al numero 04 67 23 80 72

Espanol :

En el marco del festival « Lire au parc », La Cie à l’affût y la mediateca Bousquet d’Orb le invitan a escuchar los cuentos de Yoya y Noé a la sombra de los árboles del parque Marcel Roux

Para grandes y pequeños. Entrada gratuita. A partir de las 10.30 h

Información en el 04 67 23 80 72

