Lire autrement avec une liseuse Montargis

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 11:30:00
Date(s) :
2025-12-13
Venez prendre en main une liseuse et découvrir une nouvelle façon de lire. Vous apprendrez à naviguer dans le menu, à régler la taille du texte, la luminosité et à emprunter facilement les ebooks proposés par la plateforme Agorame. .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70
