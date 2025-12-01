Lire autrement avec une liseuse

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 11:30:00

Date(s) :

2025-12-13

Lire autrement avec une liseuse

Venez prendre en main une liseuse et découvrir une nouvelle façon de lire. Vous apprendrez à naviguer dans le menu, à régler la taille du texte, la luminosité et à emprunter facilement les ebooks proposés par la plateforme Agorame. .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70

English :

Reading differently with an e-reader

German :

Anders lesen mit einem Lesegerät

Italiano :

Leggere in modo diverso con un dispositivo di lettura

Espanol :

Leer de forma diferente con un dispositivo de lectura

L’événement Lire autrement avec une liseuse Montargis a été mis à jour le 2025-11-17 par OT MONTARGIS