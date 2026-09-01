Lire autrement avec une liseuse Montargis
samedi 26 septembre 2026 · Montargis
Informations pratiques
Montargis
Lire autrement avec une liseuse
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 11:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Lire autrement avec une liseuse
Venez prendre en main une liseuse et découvrir une nouvelle façon de lire. Vous apprendrez à naviguer dans le menu, à régler la taille du texte, la luminosité et à emprunter facilement les ebooks proposés par la plateforme Agorame. .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70
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English :
Reading differently with an e-reader
L’événement Lire autrement avec une liseuse Montargis a été mis à jour le 2026-09-03 par OT MONTARGIS
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