Lire aux éclats Accueillir la différence atelier avec Anna Wanda Gogusey Médiathèque Municipale de Biscarrosse Biscarrosse

Lire aux éclats Accueillir la différence atelier avec Anna Wanda Gogusey

Médiathèque Municipale de Biscarrosse 165 Rue Jules Ferry Biscarrosse Landes

Gratuit

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Sur inscription via le site de la médiathèque uniquement

A partir de 6 ans (condition savoir lire et écrire)

Illustratrice du célèbre album Avoir un chien, écrit par Marie Gosset et édité chez Casterman. Il sera en vente, ainsi que ses autres titres Quelle joie, écrit par Iris Brey, Ma maman est bizarre, écrit par Camille Victorine, La Fête foraine et L’imagier écrits par Emilie Chazerand et Herstory, écrit par Marie Kirschen, tous édités chez La ville brûle.

Tous ces ouvrages peuvent être achetés sur place et dédicacés par Anna suite à son atelier pensez-y afin d’offrir ou de vous offrir de beaux cadeaux personnalisés !

Pour les adultes fans de son coup de crayon, Anna proposera une session de flash tattoo lors de l’inauguration du salon la veille, le vendredi 14 novembre, entre 18h et 21h. .

Médiathèque Municipale de Biscarrosse 165 Rue Jules Ferry Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 74 17 mediatheque@ville-biscarrosse.fr

