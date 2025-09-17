Lire avec bébé à la médiathèque de Pradines Pradines

Lire avec bébé à la médiathèque de Pradines

Allée François-Mitterrand Pradines Lot

Gratuit

Début : 2025-09-17 11:00:00

fin : 2025-10-15

2025-09-17 2025-10-15 2025-11-19 2025-12-17

Séances de lecture adaptées aux tout-petits, de 6 mois à 3 ans, pour éveiller leur curiosité et leur amour des livres à travers des histoires, comptines et albums illustrés

Séances de lecture adaptées aux tout-petits, de 6 mois à 3 ans, pour éveiller leur curiosité et leur amour des livres à travers des histoires, comptines et albums illustrés. Un moment privilégié pour partager en famille le plaisir de la lecture et stimuler l’imaginaire des jeunes enfants. .

Allée François-Mitterrand Pradines 46090 Lot Occitanie +33 5 65 53 26 23 bibliotheque@pradines.fr

English :

Reading sessions for toddlers aged 6 months to 3 years, to awaken their curiosity and love of books through stories, nursery rhymes and illustrated albums

German :

Vorlesestunden, die für Kleinkinder von 6 Monaten bis 3 Jahren geeignet sind, um ihre Neugier und Liebe zu Büchern durch Geschichten, Reime und Bilderbücher zu wecken

Italiano :

Sessioni di lettura per bambini dai 6 mesi ai 3 anni, per risvegliare la curiosità e l’amore per i libri attraverso storie, filastrocche e albi illustrati

Espanol :

Sesiones de lectura para niños pequeños, de 6 meses a 3 años, para despertar su curiosidad y amor por los libros a través de cuentos, canciones infantiles y álbumes ilustrados

