Lire avec Bébé Centre Social et Culturel du Beuvron Brinon-sur-Beuvron

Lire avec Bébé Vendredi 3 octobre, 10h00 Centre Social et Culturel du Beuvron Nièvre

Début : 2025-10-03T10:00:00 – 2025-10-03T11:00:00

Fin : 2025-10-03T10:00:00 – 2025-10-03T11:00:00

Venez partager avec vos tout-petits

Une pause lecture sur le thème des animaux de la ferme

Autour d’un tapis de lecture, d’albums et de comptines

Avec les bénévoles de la bibliothèque de Brinon

Centre Social et Culturel du Beuvron 9 rue Commandant Victor Guerreau Brinon-sur-Beuvron 58420 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386296002 https://www.facebook.com/p/Centre-social-et-culturel-du-Beuvron-100066836335597/

Centre Social et Culturel du Beuvron