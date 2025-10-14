Lire avec bébé, Médiathèque Venette Venette
Lire avec bébé, Médiathèque Venette Venette mardi 14 octobre 2025.
Lire avec bébé, Médiathèque Venette
100 Rue André Mellenne Venette Oise
Tarif : 0 – 0 –
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-14 10:00:00
fin : 2025-12-09 11:00:00
Date(s) :
2025-10-14 2025-11-18 2025-12-09
La médiathèque municipale de Venette et les lectrices de l’association Grandir Ensemble vous proposent Lire avec bébé, dès la naissance jusqu’à 3 ans.
Venez partager un moment de complicité lecture avec votre (vos) enfant(s). 0 .
100 Rue André Mellenne Venette 60280 Oise Hauts-de-France +33 3 44 20 97 41 mediatheque@venette.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Lire avec bébé, Médiathèque Venette Venette a été mis à jour le 2025-09-08 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme