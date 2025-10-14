Lire avec bébé, Médiathèque Venette Venette

100 Rue André Mellenne Venette Oise

Gratuit

0

Gratuit

Début : 2025-10-14 10:00:00

fin : 2025-12-09 11:00:00

2025-10-14 2025-11-18 2025-12-09

La médiathèque municipale de Venette et les lectrices de l’association Grandir Ensemble vous proposent Lire avec bébé, dès la naissance jusqu’à 3 ans.

Venez partager un moment de complicité lecture avec votre (vos) enfant(s). 0 .

+33 3 44 20 97 41 mediatheque@venette.fr

