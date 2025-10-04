Lire avec le chien à la Maison du Père Castor Meuzac
Lire avec le chien à la Maison du Père Castor Meuzac samedi 4 octobre 2025.
Lire avec le chien à la Maison du Père Castor
253 Route Roule Galette Forgeneuve Meuzac Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
L’animation « Lire avec le Chien » est une activité ludique qui permet aux enfants de développer de l’aisance pendant la lecture à voix haute. La présence bienveillante du chien crée un climat propice à apaiser l’enfant en difficulté. La lecture devient alors un temps de plaisir et de partage. .
253 Route Roule Galette Forgeneuve Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 99 51 contact@maisonduperecastor.fr
English : Lire avec le chien à la Maison du Père Castor
German : Lire avec le chien à la Maison du Père Castor
Italiano :
Espanol : Lire avec le chien à la Maison du Père Castor
L’événement Lire avec le chien à la Maison du Père Castor Meuzac a été mis à jour le 2025-09-09 par OT Briance Sud Haute-Vienne