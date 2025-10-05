Lire avec les bébés Médiathèque L’escale De Saint Jouin Bruneval Saint-Jouin-Bruneval

Lire avec les bébés Dimanche 5 octobre, 10h15 Médiathèque L’escale De Saint Jouin Bruneval Seine-Maritime

Début : 2025-10-05T10:15:00 – 2025-10-05T11:30:00

Fin : 2025-10-05T10:15:00 – 2025-10-05T11:30:00

Lire avec les bébés est un dispositif de lecture publique en direction de la Petite Enfance, conduit depuis l’ouverture de la médiathèque en 2013 avec le soutien du Département 76 et de sa médiathèque départementale.

Il vise à promouvoir dès le plus jeune âge l’expérience de la lecture individualisée et ses apports dans le développement de l’enfant.

Que vous soyez assistant.e maternel.le, parent, grand-parent, ces séances vous permettront de partager la découverte d’albums sélectionnés spécialement pour l’occasion et renouvelés chaque année.

Médiathèque L'escale De Saint Jouin Bruneval 12bis rue Général de Gaulle 76280 Saint-Jouin-Bruneval

