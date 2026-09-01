Lire avec les bébés L’Escale Médiathèque Saint-Jouin-Bruneval
lundi 28 septembre 2026 · L'Escale Médiathèque · Saint-Jouin-Bruneval
Informations pratiques
Saint-Jouin-Bruneval
Lire avec les bébés
L’Escale Médiathèque 10 Rue du Général de Gaulle Saint-Jouin-Bruneval Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-28 10:15:00
fin : 2026-09-28 12:15:00
Date(s) :
2026-09-28
Un doux moment de partage et de découverte pour les tout-petits. Histoires, comptines et jeux autour des livres pour éveiller les sens et nourrir la curiosité des bébés. Une belle occasion d’instaurer le plaisir de lire dès le plus jeune âge !
Sur inscription au 02 5 55 17 80 .
L’Escale Médiathèque 10 Rue du Général de Gaulle Saint-Jouin-Bruneval 76280 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 55 17 80 mediatheque@st-jouin-bruneval.fr
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English : Lire avec les bébés
L’événement Lire avec les bébés Saint-Jouin-Bruneval a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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